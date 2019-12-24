«Чтобы сынишка был под стать отцу!» Нурмагомедов получает поздравления с рождением сына

У российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова родился третий ребенок. С этим событием через «360» его поздравил пресс-секретарь мэра Махачкалы Альберт Эседов.