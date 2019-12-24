Корейский Зомби после поединка с Эдгаром перенесет операцию на глазах

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чон Чхан Сон, известный как Корейский Зомби, перенесет операцию на глаза. Об этом он сообщил после поединка с американцем Фрэнки Эдгаром.