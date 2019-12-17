Екатерина Гамова: «Я не жду, что Путин и Медведев признают систему господдержки допинга в России»

Бывшая волейболистка сборной России по волейболу Екатерина Гамова в интервью интернет-редакции ТНВ прокомментировала ситуацию с допингом в России и оценила решение WADA лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.