«Барыс» — «Салават Юлаев», 14 января, прогноз на матч КХЛ

Букмекеры недооценивают уфимцев, хотя они хорошо начали 2020 год. 14 января в матче регулярного чемпионата КХЛ “Барыс” в Нур-Султане встретится с «Салаватом Юлаевым».