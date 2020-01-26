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Вадим Немков высказался о поединке с Райаном Бейдером

Российский полутяжеловес Вадим Немков, которому 9 мая предстоит встретиться с действующим чемпионом Bellator, Райаном Бейдером, воодушевлен тем, что один из самых главных поединков в его карьере состоится в День Победы.
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