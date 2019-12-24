Джеймс: «Милан» сдваивался на мне с первых минут, но партнеры помогли

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс заявил РИА Новости, что в матче баскетбольной Евролиги с итальянским "Миланом" его партнеры взяли игру на себя.