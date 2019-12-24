НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду назвал главный свой трофей и лучший гол за карьеру«Пусть сначала извинится перед изнасилованными». Федор Емельяненко жестко ответил братуЛидер молодёжной сборной Канады Лафренье: «Россию сложно обыграть. Будем готовиться»Лебедев: «Откажемся сейчас от участия в международных турнирах — сделаем хуже только самим себе»Оценки Тарасовой и Морозова на ЧР превысили мировой рекордРоналду назвал главный свой трофей и лучший гол за карьеруНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что победа на Евро-2016 в составе сборной Португалии является для него самой значимой в карьере.рекламаХоккеисты молодежной сборной России проиграли стартовый матч в ЧехииМолодежная сборная России уступила в дебютном поединке планетарного первенства хозяевам турнира – сборной Чехии. Хоккеисты проиграли со счетом 3:4.Прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» и превью 19-го тура АПЛ | Ставка тураСегодня фанатов Английской Премьер-лиги ждет Boxing Day — настоящий футбольный марафон. Спортивный корреспондент и комментатор Данила Махалин расскажет, как он собирается его провести.Емельяненко принял вызов Кадырова на бойБоец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов главы ЧР Рамзана Кадырова на бой. "Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан!«Первые рекорды»: в Красноярске стартовал Чемпионат России по фигурному катаниюВ Красноярске накануне, 26 декабря, стартовал Чемпионат России по фигурному катанию.Биатлон. Виктория Сливко назвала цель на сезонРоссийская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о целях на текущий сезон. Сливко заняла второе место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке» — отборочном турнире, который проходит в Ижевске.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —Манчестер СитиНачало в 14:45Чемпионат ТурцииБешикташ— : —ГенчлербирлигиНачало в 12:30Чемпионат Турции. Первая лигаАданаспор— : —КарагюмрюкНачало в 11:00Весь футболреклама2:23Команда Путина победила в матче Ночной хоккейной лигиВстреча состоялась на Красной площади и завершилась со счетом 8:5 Команда Путина победила в традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Супруга Шумахера выступила с обращением к болельщикам перед годовщиной аварии мужаЖена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна Шумахер выступила с обращением к болельщикам перед шестилетней годовщиной аварии мужа.рекламаФорвард чешской молодежки: «Мы с русскими ненавидим друг друга»Нападающий сборной Чехии Ян Йеник после победы над Россией (4:3) в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира подвел итоги встречи.