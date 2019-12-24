Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси. Гонка преследования. Женщины (прямая видеотрансляция)

21 декабря в Анси (Франция) в рамках третьего этапа Кубка мира 2019/2020 по биатлону пройдет женская гонка преследования на 10 км. В стартовом листе гонки Светлана Миронова,- 4-я, Екатерина Юрлова-Перхт - 18-я, Лариса Куклина - 28-я.