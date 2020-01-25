Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы! Они опередили Пападакис и Сизерона на 0,14 балла

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами Европы. До турнира в Граце четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон выиграли пять чемпионатов Европы подряд.