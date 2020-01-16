Экипаж Каргинова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

kamazmaster.ru Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" во главе с Андреем Каргиновым во второй раз стал победителем ралли "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка впервые состоялась в Саудовской Аравии.