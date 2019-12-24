Кадыров: не сомневаюсь, что выиграю у Емельяненко, проигрывать не хочу

«Как я говорил на видео, пошла такая мода в спорте, что все кому не лень вызывают Сашу на бой. Я тоже решил вызвать его на бой. На самом деле сделал это с иронией.