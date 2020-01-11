НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона»: Суарес будет прооперированМОК планирует пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CASКонор МакГрегор показал работу на лапах перед поединком с КовбоемВ FIS рассудили Пеллегрино и Жуве, упавших в спринте и начавших выяснять отношенияАмериканский боец MMA – о Путине: «В США очень многие ему симпатизируют»«Барселона»: Суарес будет прооперирован«Барселона» подтвердила информацию о том, что нападающему Луису Суаресу нужна операция на мениске в правом колене.рекламаТоттенхэм – Ливерпуль: нанесет ли Моуринью первое поражение Клоппу в сезоне?“Ливерпуль” проводит невероятный сезон и идет на “вечный рекорд” лондонского “Арсенала” сезона-2004/2005, когда “канониры” стали чемпионами, не потерпев ни одного поражения.Доха (ATP). Рублев и Вавринка вышли в 1/2 финала10 января в 1/4 финала турнира в Дохе Андрей Рублев обыграл Пьера-Уга Эрбера. После двух геймов матч был перенесен на пятницу из-за дождя.Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Кальяри» в серии А«Милан» в гостях обыграл «Кальяри» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.Хайлайты эстафеты Оберхофа: Белоруссия билась с Норвегией за победу, а Россия едва не вошла в призыА еще неизвестные румыны половину гонки шли в топ-6.Вальверде – out, Хави – in? «Барселона» ждёт тренераА голы «Атлетико» тоже арбитры забили? «Соккер.ру» фиксирует, что «Барселона» заждалась смелого наставника.Рефери судят так, как велит действующая редакция правил.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛацио1 : 0НаполиЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЧемпионат ФранцииАмьен1 : 2МонпельеЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия2 : 3МирандесЗавершёнЕще 19Весь футболреклама«Малага» уволила тренера Санчеса. Видео с его членом попало в интернет«Малага» расторгла контракт с главным тренером команды Виктором Санчесом дель Амо. На этой неделе в интернет попало пикантное видео, украденное из мессенджера специалиста.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир