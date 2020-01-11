«Манчестер Юнайтед» разнёс «Норвич» и порадовал фанатов первой победой в 2020 году

В двадцать втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своём поле разнёс главного аутсайдера в лице «Норвича». Команда Уле Гуннара Сульшера провела четыре «сухих» гола.