НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020Рублёв вывел сборную России по теннису вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России, «Зенит» сыграет против «Ахмата» в гостяхПосле выхода Уэльса на Евро-2020 Бэйл послал сообщение мадридскому «Реалу»Антонио Конте посоветовал игрокам во время сезона спать только с женамиСостоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.рекламаУ Загитовой опять все сложно. Это кризис?У Загитовой что-то пошло не так. Зато у Косторной рекорд. 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Центральной новостью выпуска стало то, что футболист сборной России может перейти в туринский «Ювентус».Украинский тренер Вернидуб не поедет в Россию «ни за какие деньги»Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о том, что ранее получал предложения из России. Сейчас 53-летний специалист возглавляет в Белоруссии солигорский "Шахтер".ФутболХоккейСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов— : —ЛокомотивНачало в 11:30Чемпионат ИспанииЛеванте— : —МальоркаНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —ПадерборнНачало в 14:30Чемпионат УкраиныШахтер— : —ЛьвовНачало в 12:00Весь футболреклама«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, уступив «Торпедо»«Торпедо» в гостях обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В середине второго периода Никита Михайлов вывел свою команду вперед.НХЛ. Записи матчейНэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир Овечкин доставил пиццу американской семьеКапитан "Вашингтон Кэпиталз" принял участие в рекламной акции местной пиццерии. Хоккеист взял на себя роль доставщика пиццы. Он доставил заказ одной из американских семей.реклама