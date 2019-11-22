Отстраненный Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что в ближайшее время будет созван президиум ВФЛА, где обсудят вопросы по его отставке и назначению исполняющего обязанности президента федерации.