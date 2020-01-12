«Нью-Джерси» обыграл «Тампу-Бэй». Гусев набирает очки в трех матчах подряд

«Нью-Джерси» у себя на льду обыграл «Тампу-Бэй». Встреча завершилась со счетом 3:1. У российского нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева голевая передача и показатель полезности «+1» за 17:38 на льду.