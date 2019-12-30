Семак о Дзюбе и фанатах: «Он может ответить на поле. Надо задерживать виновных, а невиновных оставить в покое»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Артема Дзюбы, которого оскорбляли болельщики. — Как отнеслись к недавней ситуации с Дзюбой и фанатами?