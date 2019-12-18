НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»Путин наградил Колобкова Орденом Александра Невского за проведенный ЧМ по футболуВ WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов«Сочи» объявил об уходе Кудряшова«Алина не останется без работы»: Татьяна Навка поддержала ЗагитовуГол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»В Генуе завершился матч 17-го тура Серии А. «Сампдория» принимала «Ювентус» и уступила (1:2). Все три гола были забиты в первом тайме.реклама«Барселона» - «Реал» 18 декабря 2019: где в России смотреть «эль-класико»В среду вечером, 18 декабря, «Барселона» на своей домашней арене «Камп Ноу» примет «Реал» из Мадрида.«Ливерпуль» вышел в финал клубного ЧМ, вырвав победу у «Монтеррея» на 90-й минуте«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу.«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Манчестер Сити» за финал Кубка лигиФутболисты Манчестер Юнайтед обыграли Колчестер в поединке финала Кубка лиги.Последний шанс Ковальчука: три возможных клубаИлье Ковальчуку уже 36 лет, но, несмотря на это и довольно посредственные полтора сезона в составе «Кингз», он лакомый кусочек для больших клубов НХЛ.НХЛ: «Свечникову нужно запатентовать его гол в стиле „лакросс“»Пресс-служба НХЛ отреагировала на гол нападающего «Каролины» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата лиги с «Виннипегом» (6:3). — Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол, — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ в Twitter.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииБарселона0 : 0РеалЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер0 : 1ГертаЗавершёнЧемпионат ГерманииФрайбург1 : 3БаварияЗавершёнЧемпионат ГерманииАйнтрахт2 : 4КельнЗавершёнЕще 2Чемпионат ИталииСампдория1 : 2ЮвентусЗавершёнЧемпионат ИталииБрешиа0 : 2СассуолоЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаСан-Себастиан-де-лос-Рейес2 : 0КордобаЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаТолоса0 : 3ВальядолидЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаКокляев пофилософствовал о переменах в жизни после нокаута от ЕмельяненкоРоссийский стронгмен Михаил Кокляев поведал, как изменился его взгляд на мир после нокаута в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Даллас Яндекс.Эфир Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир