МЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Этихаде», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.