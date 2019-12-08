НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоУпавшая с высоты гимнастка рассказала о своем самочувствииПоздняков: предполагаемые санкции WADA к России являются чрезмерными и неадекватнымиРоссийские одиночницы снова переписывают историю. Итоги первых двух дней финала Гран-при во впечатлениях из ТуринаМЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Этихаде», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.рекламаКосторная чисто исполнила произвольную программу в Финале Гран-при. Она лидирует с мировым рекордомРоссийская фигуристка Алена Косторная чисто исполнила произвольную программу в Финале Гран-при в Турине.Бой Поветкина и Хантера завершился ничьейСостоялся поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером. В начале боя спортсмены продемонстрировали равные силы.Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафетеГонка с оттенком грусти.Гинер назвал главу судейского департамента РФС Егорова конченым негодяемПрезидент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) нелицеприятно отозвался о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.Головин отдал голевую передачу в матче против «Амьена»Российский полузащитник «Монако» Александдр Головин стал автором результативной передачи в игре против «Амьена». На 66-й минуте монегаски получили право на штрафной удар.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов3 : 0ОренбургЗавершёнЧемпионат РоссииКраснодар1 : 1ЦСКАЗавершёнЧемпионат РоссииАхмат0 : 1УфаЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон3 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3ЛиверпульЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииБарселона5 : 2МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииРеал2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)2 : 1БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболреклама