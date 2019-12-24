Глава СБР поздравил Миронову с 4-м местом в спринте на этапе КМ

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поздравил россиянку Светлану Миронову с четвертым местом в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).