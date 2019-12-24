Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне и разделил 6-е место в истории НХЛ по голам на выезде

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3). Заброшенная шайба стала для россиянина 22-й в текущем сезоне.