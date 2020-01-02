Ньюкасл - Лестер: прогноз Василия Шабалина 1 января 2020

В матче 21 тура английской премьер-лиги Ньюкасл будет принимать главную сенсацию чемпионата Лестер. Мой прогноз на эту игру - гости не проиграют.