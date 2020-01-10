Поршнев заменил Елисеева в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Тренер мужской сборной России Артем Истомин сообщил о замене в составе команды на эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Вместо Матвея Елисеева в гонке примет участие Никита Поршнев.