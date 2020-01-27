Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.