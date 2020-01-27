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В Германии позавидовали триумфу российских фигуристок на ЧЕ

Триумф российских фигуристок, занявших весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии, вызвал чувство зависти у спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфа.

«Вы позорите себя и убиваете нас». Президент «Аккрингтона» разнес Клоппа и «Ливерпуль» за отношение к Кубку Англии

Президент клуба третьего по силе английского дивизиона «Аккрингтон Стэнли» Энди Холт выразил возмущение по поводу решения Юргена Клоппа не присутствовать на переигровке матча Кубка Англии против «Шрусбери» и выставить молодежный состав.

Драчёв — о результатах российских биатлонистов: надо постараться исправить ситуацию до ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал антирекорд отечественных биатлонистов по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира. «К этой серии я отношусь спокойно.
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Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
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