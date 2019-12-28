Врач подтвердил, что Гамбоа боксировал с травмой ноги

Тони Гонсалес, советник Юриоркиса Гамбоа, проигравшего сегодня Джервонте Дэвису бой за титул WBA Regular в легком весе, сообщил в интервью ESPN, что врач, осмотревший Гамбоа после боя, подтвердил наличие у него разрыва ахиллова сухожилия правой ноги.