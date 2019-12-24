Родион Амиров: «Арена в Давосе немного нестандартная»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился ожиданиями от вынесенного в Давос матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». — Пока никто не знает, кто играет в завтрашнем матче.