Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим приемом

Несколько минут назад завершился бой Александра Шлеменко и Дэвида Бранча. Уже в начале поединка Александр оказался в очень тяжелом положении, когда Бранч оказался у Шлеменко за спиной в партере.