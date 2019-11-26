Александр Емельяненко посоветовал брату Фёдору спуститься с небес на землю

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих взаимоотношениях с братом Фёдором. «Я устал выписывать перед Фёдором великим и всемогущим пируэты и поклоны.