Фанатов «Динамо» выпустили со стадиона в Санкт-Петербурге

Независимый эксперт: мы не согласны с подходом отдела расследования WADA

Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев заявил, что он и его коллеги не согласны с подходом отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) к делу о возможном внесении изменений в базу данных московской лаборатории.