Фанатов «Динамо» выпустили со стадиона в Санкт-Петербурге

«Интер» В прошлом туре для «Интера» случилось знаменательное событие – команда возглавила турнирную таблицу Серии А. безусловно, это мощнейший импульс для команды Конте, которая в этом сезоне является единственным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за Скудетто.