Фанатов «Динамо» выпустили со стадиона в Санкт-Петербурге

Упавшая с высоты гимнастка раскрыла подробности инцидента

Воздушная гимнастка из Москвы Евгения Асонова, находясь в больнице, рассказала о том, как упала с высоты во время соревнований в Риге. "Я просто приехала на соревнования. Я дождалась своего выступления.