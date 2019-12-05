Фанатов «Динамо» выпустили со стадиона в Санкт-Петербурге

«Нужно менять». Демьяненко разнес Поветкина и оценил его шансы в бою с Хантером

В ночь с 7 на 8 декабря в Саудовской Аравии состоится бой в супертяжелом весе между российским боксером Александром Поветкиным (35-2, 24 КО) и американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО).