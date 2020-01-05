Бывший футболист «Челси» признался, как чуть не убил Абрамовича

Бывший футболист «Челси» Пэт Невин признался, как он чуть случайно не убил российского владельца клуба Романа Абрамовича. По словам бывшего спортсмена, это случилось три года назад.