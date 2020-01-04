«Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» в Кубке Англии

Стало известно, в какой команде продолжит карьеру Илья Ковальчук

Слухи о том, что российский нападающий Илья Ковальчук может вернуться в КХЛ, не подтвердились. Теперь уже точно известно, что форвард продолжит карьеру в клубе "Монреаль Канадиенс".