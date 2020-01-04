«Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» в Кубке Англии

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» в Кубке АнглииШведы недовольны поведением россиян на МЧМ. «Проезжать и целовать герб — нормально. Типичная Россия»Тренер сборной Казахстана: «Можем победить Германию, и игроки это прекрасно понимают и верят»Нейрохирург Никола Аччарри: нынешний Михаэль Шумахер очень сильно отличается от того, которого мы помнимКрасота! Отличная комбинация Хованова и Денисенко. Россия забила второй гол Швейцарии«Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» в Кубке АнглииВ матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал крупную победу над выступающим в Лиге 2 клубом «Порт Вэйл» — 4:1. В составе победителей отличилисьАлександр Зинченко, Серхио Агуэро, Тейлор Харвуд-Беллис и Фил Фоден.рекламаКанада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМСборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.Стало известно, в какой команде продолжит карьеру Илья КовальчукСлухи о том, что российский нападающий Илья Ковальчук может вернуться в КХЛ, не подтвердились. Теперь уже точно известно, что форвард продолжит карьеру в клубе "Монреаль Канадиенс".Большунов не удержал лидерство в общем зачете «Тур де Ски», Непряева осталась на третьей строчкеРоссийский лыжник Александр Большунов не сумел сохранить лидерство в общем зачете «Тур де Ски».Россия должна заплатить WADA более $1 млнВсемирное антидопинговое агентство (WADA) определило сумму обязательного взноса в бюджет организации, который должна внести Россия за 2020 год. Общий размер взноса составляет $1 015 977.Де Йонг получил вторую желтую карточку и был удален в матче с «Эспаньолом»Полузащитник Френки де Йонг не доиграл до конца матч 19-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:1, второй тайм).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаНьор1 : 2Сен-ПьерруазЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаСамсонов, Свечников и Кузнецов — звезды матча «Каролина» — «Вашингтон»«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. Третьей звездой встречи признан форвард гостей Евгений Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир