Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. 21.12.2019. Где смотреть пасьют онлайн

В субботу, 21 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская гонка преследования. Биатлонисты преодолеют 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.