НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАнчелотти одержал вторую подряд победу во главе «Эвертона»Сборная Италии по биатлону выиграла масс-старт на Рождественской гонкеТутберидзе увела Щербакову, Косторную и Трусову с пресс-конференции для общей фотографииПодписывайтесь на лучший инстаграм про бокс и ММА!Медведева пояснила, почему снялась с чемпионата РоссииАнчелотти одержал вторую подряд победу во главе «Эвертона»«Эвертон» победил «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти. В составе ливерпульского клуба оба гола забил Доминик Калверт-Льюин.рекламаСборная России по хоккею объявила состав на матч МЧМ против КанадыТренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал состав команды на матч чемпионата мира против Канады. Об этом сообщается в официальном Twitter сборной.«Монако» официально объявил о смене главного тренераРоберт Морено сменил Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако». Сообщается, что контракт с 42-летним испанским специалистом рассчитан до июня 2022 года.Щербакова стала двукратной чемпионкой России, Косторная — втораяРоссийская фигуристка Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России, выиграв национальное первенство, проходящее в Красноярске.«Тур де Ски». 2-й этап. Большунов, Устюгов, Клэбо, Пеллегрино пробегут спринт свободным стилем29 декабря на втором этапе многодневки «Тур де Ски» пройдет мужской спринт свободным стилем. Начало квалификации – 11.25 по московскому времени, финала – 13.47. Трансляция – Eurosport 2 (финал).«МЮ» на выезде победил «Бёрнли» и поднялся на пятое место в АПЛ«Манчестер Юнайтед» не испытал проблем в выездном поединке против «Бёрнли» в рамках 20-го тура АПЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаКапитан сборной Канады Хэйтон не снял шлем во время гимна России, скандал на МЧМ-2020Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Иван Игнатьев: «Обрадовался, когда позвонил Слуцкий. В „Краснодаре“ чувствовался дискомфорт»Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал свой переход в «Рубин» из «Краснодара». «Мы начали обговаривать трансфер не так давно, все быстро произошло.рекламаБутырская: поломка конька у Медведевой - это загадочная историяЧемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская считает, что поломка конька фигуристки Евгении Медведевой является странной и загадочной историей.