Игроки «Чикаго» Тэйвс и Кит подрались на тренировке. Они выиграли с клубом три Кубка Стэнли

У хоккеистов «Чикаго» Джонатана Тэйвса и Данкана Кита случился конфликт. Во время тренировки игроки, которые выиграли с «Блэкхокс» три Кубка Стэнли, устроили потасовку.