НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКокорин выйдет в составе «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха»Главные причины смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию в ГрацеЖурналист Сергей Егоров рассказал об условиях расторжения контракта Джано Ананидзе со «Спартаком»UKAD опубликовало заявление 2017 года вместо комментариев по скандалу с пробами Мо ФарыФедерация хоккея выступит третьей стороной в судебном споре РУСАДА и WADAКокорин выйдет в составе «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха»Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин впервые с октября 2018 года выйдет в стартовом составе клуба.рекламаПутин назначил Олега Матыцина министром спортаМОСКВА, 21 января. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ.Кокорин в «Сочи». Категорически против!Александр Кокорин проведет остаток сезона в "Сочи" на правах аренды. Это действительно так. К огромному сожалению.9 шайб в одни ворота: российские хоккеисты разгромили датчан на юношеской олимпиадеПо результатам встречи юниорская сборная вышла в полуфинал турнира с первого места в группе.Вадим Шипачев: «Не обращаем внимания на спад „Ак Барса“»Нападающий и капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев поделился ожиданиями от домашнего матча с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.Семак прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина из «Зенита» в «Сочи»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в товарищеском матче над катарской командой «Аль-Увайнах» (10:0) ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут3 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон2 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЕще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо2 : 3ОсасунаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаСарагоса3 : 1МальоркаЗавершёнЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи1 : 0ЛациоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорЗавершёнВесь футболрекламаИгроки «Чикаго» Тэйвс и Кит подрались на тренировке. Они выиграли с клубом три Кубка СтэнлиУ хоккеистов «Чикаго» Джонатана Тэйвса и Данкана Кита случился конфликт. Во время тренировки игроки, которые выиграли с «Блэкхокс» три Кубка Стэнли, устроили потасовку.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Андрей Рублев пробился во второй круг Australian OpenРоссийский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, матчи которого проходят в Мельбурне.реклама