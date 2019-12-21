«Ливерпуль» будет отыгрываться

Прошло 38 лет с того дня, когда английский клуб, выигравший к тому времени три Кубка чемпионов, был разгромлен в Токио бразильским «Фламенго» со счетом 3:0. Рана затянулась, но шрам время от времени противно ноет.