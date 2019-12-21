Кудряшов победил Пейсара в рейтинговом бою

Россиянин Дмитрий Кудряшов одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром в рейтинговом боксёрском поединке в первом тяжёлом весе. Бой, прошедший в Красноярске, продлился все десять раундов.