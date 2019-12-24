Теофимо Лопес: «Ломаченко – малыш, я его нокаутирую»

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес убежден в том, что сможет победить чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко. «Настраивайтесь все на следующий год.