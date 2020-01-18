Макгрегор: у меня есть друзья из Дагестана, а конфликт — с одним парнем

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весах Конор Макгрегор выразил готовность приехать в Дагестан. «Готов ли приехать в Дагестан ради боя с Хабибом Нурмагомедовым? Да, у меня нет с этим проблем.