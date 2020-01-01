Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 18 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская эстафета 4х7,5 км. Старт запланирован на 16:15 мск.