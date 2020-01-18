У Сетьена много работы. Пятка Видаля спасла «Барселону» от ничьей с «Гранадой»

Дебют Сетьена в Барселоне Перед матчем казалось, что Кике Сетьену умеренно повезло в первом матче под его руководством Барселона принимала на своем поле Гранаду.