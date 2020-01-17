«Наполи» под руководством Гаттузо проиграл 4 матча из 5 в Серии А

«Наполи» дома потерпел поражение от «Фиорентины» (0:2) в 20-м туре Серии А. Под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо неаполитанская команда проиграла четыре матча из пяти в чемпионате Италии.