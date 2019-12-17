Президент ФКС РФ заявил о снятии сборной с ЧМ по киберспорту спустя день

Александр Nix Левин, игрок состава по командной компьютерной игре Dota 2, пожаловался на низкий уровень организованности соревнований, после чего ФКС России во главе с Дмитрием Смитом заявила о снятии сборной с чемпионата мира.