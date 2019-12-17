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Ее результат составляет 19 минут и 18,5 секунды.Попытка номер 5: названа дата боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони ФергюсономВстреча в октагоне между 31-летним дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и 35-летним американцем Тони Фергюсоном назначена на 18 апреля в Нью-Йорке.Гинер не все купилЧемпионат России взял паузу, но в кабинетах баталии продолжаются.Россиянин Ничушкин в матче с «Нью-Джерси» забил второй гол за «Колорадо»Российский нападающий Валерий Ничушкин забил вторую шайбу за американский клуб «Колорадо» в матче против «Нью-Джерси».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —УотфордНачало в 07:30Чемпионат АнглииЛестер— : —Норвич СитиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииГранада— : —ЛевантеНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —БарселонаНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБавария— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛеччеНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаАмброс Мартин: «Провели хороший турнир, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал»Главный тренер женской сборной России Амброс Мартин оценил игру команды в полуфинале чемпионата мира против Голландии (32:33).НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Санкции WADA против России не коснутся ключевого спортивного событияЗапрет на участие России в крупных международных соревнованиях не касается чемпионата Европы по футболу 2020 года.рекламаПрезидент ФКС РФ заявил о снятии сборной с ЧМ по киберспорту спустя деньАлександр Nix Левин, игрок состава по командной компьютерной игре Dota 2, пожаловался на низкий уровень организованности соревнований, после чего ФКС России во главе с Дмитрием Смитом заявила о снятии сборной с чемпионата мира.WADA выступило за ужесточение санкций против российских спортсменовКомитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) собирается инициировать ужесточение санкций против России и добиться запрета для спортсменов из РФ участвовать в состязаниях даже в нейтральном статусе.