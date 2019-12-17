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Он пройдет в ближайшие выходные в швейцарском Давосе.рекламаМайе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мираФранцузский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).