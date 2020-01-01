Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока

Бразильский полузащитник Фернандо вернётся в «Спартак» по окончании срока аренды в китайском клубе «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает Transfermarkt.ru.