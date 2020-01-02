Шведский хоккеист Хегландер считает сборную России самым сложным соперником на МЧМ

Свое мнение о предстоящей игре с командой России в полуфинале МЧМ высказал нападающий сборной Швеции Нильс Хегландер. По словам форварда, он почти ничего не знает о российской команде.