НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСтала известна причина отказа Хави возглавить «Барселону»На многодневном ралли «Дакар» скончался португальский мотогонщикНазваны гонорары Загитовой и Медведевой за новогодние шоуШведские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ в ДрезденеРоссиянин Нурмагомедов высмеял американца Серроне, который сразится с МакгрегоромСтала известна причина отказа Хави возглавить «Барселону»Бывший капитан футбольного клуба «Барселона» Хави Эрнандес и главный тренер «Аль-Садда» отказался возглавить бывшую команду.реклама«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖВ рамках 20-го тура чемпионата Франции «Монако» на гостевом стадионе достойно противостояло чемпионам страны «Пари Сен-Жермен».«Нью-Джерси» прервал 10-матчевую победную серию «Тампы»«Тампа» уступила дома «Нью-Джерси» (1:3) в чемпионате НХЛ. 10-матчевая победная серия «Лайтнинг» прервалась.Кокорин отправился на первый сбор «Зенита» в Катар"Зенит" начинает подготовку к возобновляющемуся в конце февраля чемпионату РПЛ. Лидер турнира в понедельник отправился в Катар, взяв с собой 27 футболистов.«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» в финале Суперкубка ИспанииВстреча между двумя столичными коллективами состоялась в Джидде (Саудовская Аравия), игру обслуживала испанская делегация арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.«Ньюкасл» заинтересован в покупке игрока «Спартака» Крала, пишут СМИАнглийский футбольный клуб "Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Алексу Кралу, сообщает The Athletic.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаВальверде о фоле на красную: «Партнеры по „Реалу“ похвалили меня, Симеоне тоже подошел»Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался после завоевания Суперкубка Испании в матче с «Атлетико» (0:0, 4:1 пен). «Красная? Я не должен был этого делать и извинился перед Моратой.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир «Будем меняться с мужчинами». Гурьев рассказал, как биатлонистки собираются улучшить стрельбу в РупольдингеТренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев рассказал, как команда пытается решить проблему со стрельбой перед этапом Кубка мира в Рупольдинге.реклама