Вальверде о фоле на красную: «Партнеры по „Реалу“ похвалили меня, Симеоне тоже подошел»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался после завоевания Суперкубка Испании в матче с «Атлетико» (0:0, 4:1 пен). «Красная? Я не должен был этого делать и извинился перед Моратой.