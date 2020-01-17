Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили в кровь лицо в начале матча против "Нью-Джерси Дэвилз", однако нападающий вернулся на лед и отомстил обидчикам, оформив хет-трик.