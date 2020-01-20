Владимир Драчев рассказал, сколько человек войдет в заявку сборной России на чемпионат мира

Заявка сборной России на чемпионате мира будет состоять максимум из 12 биатлонистов. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» рассказал президент СБР Владимир Драчев.